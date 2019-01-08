Çağın zehri: Fitalat



PVC (Poly Vinyl Chloride) oldukça yaygın olarak kullanılan bir plastik türü. Her geçen gün yeni zararları ortaya çıkarmakta.. Eğer dikkatli olunmazsa dioksinlerin oluşma riski bulunmakta.. PVC tekrar kullanılabilir değil ve biyolojik olarak yok edilemiyor. Kanser bununla dünyada kol geziyor. Ölümcül silahının adı ise “Fitalat”!

Fakat bu fitalatlar sadece penceremizde olsa aldırmayalım ama, yer karoları, streç filmler, boyalar, duş perdeleri, çocuk oyuncakları, tişört baskıları, yapay deri ve tırnak boyaları, saç jölesi, şampuan, oje, deodorant... gibi kozmetiklerde de kullanılıyor.

Washington Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, Journal of Pediatrics isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırma sonuçları, bebek şampuanı, pudra, losyon kullanımından dolayı bebeklerin idrarlarında 9 çeşit fitalat türünün bulunduğunu ortaya koydu.

Fitalatların sadece plastik oyuncakların bebek tarafından ağıza sokulmasıyla değil, deriye temas yoluyla da vücuda girdiği anlaşıldı.

Kullandıkları kozmetik ürünlerin hemen hepsinde fitalat bulunan kadınlar en az bebekler kadar tehlikeye maruz kalıyor.



Fitalatlar erkeklerde kısırlık, kadınlarda zihin özürlü çocuk doğurma riskini de artırıyor. Bu yüzden Kanada’da yasaklandı.

Uyarı

Prof.Dr. Rasim Küçükusta, Türkiye'de üretilen ve satılan bir çok kırtasiye malzemesinde ve çantalarda fitalat bulunduğunu da belirtiyor. Onun yaptığı uyarı özetle şöyle:

“Tıpkı sert plastik elde etmek için kullanılan bisfenol A gibi hormon bozucu kimyasallardan fitalat.. Doğumsal gelişim kusurları, dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu, kısırlık, erken buluğa erme, astım, obezite ve kanserler' ile ilişkilendiren hayvanlar üzerinde yapılmış olan pek çok araştırma var. Bu yüzden de Amerika'da 2008 yılında yasaklanmıştı.

"Bu raporda sözü geçen tüm ürünler ülkemizde de var ve marka düşkünü aileler tarafından da üstelik çok pahalı fiyatlara kapış kapış alınıyor. Bizde bu tür ürünlerin alıcısı pek çok ama bunlarda bulunan kimyasalları kendine dert edinen ve zararlarını araştıracak insan çok az veya hatta hiç yok. Aldığınız üründe PVC olup olmadığını kontrol edin ve PVC olanlardan mutlaka uzak durun. Fitalat ihtiva eden ürünlerin alternatifleri olduğunu unutmayın.

Ayakkabı ve çantada bile var

SGS dünya’nın önde gelen gözetim, denetim, test ve belgelendirme kuruluşu.. 1878’de kurulan SGS tüm dünya’da 1000 ofis ve laboratuvarı ve 48.000’den fazla çalışanıyla hizmet veriyor. Otomobil parçalarından, mutfak eşyaları, mobilya, spor malzemeleri, oyuncaklara, gıda ürünlerinden tekstil ve giyim ürünlerine kadar çok geniş alanda ürün kalite testleri yapıyor. SGS’nin İstanbul laboratuvarında yapılan araştırma sonuçları ilginç sonuçlar ortaya koydu. Meğer giydiğimiz ayakkabılarda ve hanımların taşıdıkları çantalarda bile PVC ile birlikte bir sürü zehirli madde bulunuyor.

● Ayakkabıda azo, kurşun, kadmiyum ve formaldehit testleri, metal kopçaya nikel testi uygulandı. Zeminde PVC olup olmadığı kontrol edildi. Numunenin PVC içerdiği ve kopçasında da nikel bulunduğu belirlendi.

● Çantada yine azo, kurşun, kadmiyum, Cr VI ve formaldehit testleri uygulandı, zeminde PVC olup olmadığı kontrol edildi, metal bağlantı parçasına nikel testi uygulandı. Numunenin PVC içerdiği ve metal bağlantı parçasında da nikel bulunduğu belirlendi.