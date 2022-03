C vitamini nerde var? C vitamini olan sebze ve meyveler hangileri? C vitamin eksikliği hangi hastalıklara yol açar

C vitamini hangi besinlerde bulunur? C vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? Eksikliği şiddetli belirtilere neden olan C vitamini, vücutta çok farklı işlevler için kullanılır. C vitamini eksikliği bir çok soruna yol açabilir. C vitamini takvyesi yapılmadığı takdirde ciddi hastalıklara kapı aralanmatadır. C vitamini eksikliği en sık yorgunluk, halsizlik gibi belirtilerle fark edilir. Peki, C vitamini eksikliği nasıl tedavi edilir? C vitamininin faydaları neler?

C vitamini nedir?

C vitamini, askorbik asit olarak da bilinir, suda eritilebilen ve birçok görevi olan vitamin. Çoğu Hayvanlar ve bitkiler, kendi C vitaminlerini glukozdan üretebilirler. İnsanlar, bazı meyve yarasaları, hint domuzu ve insan benzeri primatlar C vitamini üretemediklerinden bunu besinlerden almak zorundadırlar. Peki günlük C vitamini ihtiyacı nasıl karşılanır?

C vitamini eksikliği belirtileri neler?

C vitamini eksikliğinin belirtileri, vitaminin yetersiz miktarda alınmaya başlanmasından 8-12 hafta sonra yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. En erken belirtiler arasında iştahsızlık, kilo kaybı, sinirlilik ve uyuşukluk hali, yorgunluk ve halsizlik gibi olumsuzluklar yer alır. Vitamin eksikliğinin devam etmesi durumunda 1 ay ile 3 ay aralığında ise daha ciddi belirtiler ortaya çıkmaya başlar.

C vitamini eksikliği hangi hastalıklara neden olur?

Bunlardan en yaygınları şu şekildedir:

Anemi

Kemik ağrıları ve miyalji

Vücudun çeşitli yerlerinde ödem oluşumu

Cilt yüzeyinde peteşi olarak da adlandırılan küçük lekelerin oluşumu ve pullanmalar

Kılların yapılarındaki bozulmalar (tirbüşon kılları)

Ciltte kalınlaşmalar (hiperkreatoz)

Yara iyileşmelerinin gecikmesi

Diş eti hastalıkları ve diş kayıpları

Nefes darlığı

Ruh halinde değişiklikler, depresyon ve diğer duygu durum bozukluklarının ortaya çıkması

C vitamini nelerde var?

Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok taze meyve,

Limon,

Kırmızı ve yeşil biber,

Domates,

Roka, maydanoz, marul gibi yeşillikler,

Taze kuşburnu,

Brokoli, lahana, ıspanak gibi sebzeler C vitamininin önemli kaynakları arasında yer alır.