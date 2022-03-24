C vitamini nerde var? C vitamini olan sebze ve meyveler hangileri? C vitamin eksikliği hangi hastalıklara yol açar
C vitamini nelerde var hangi yiyeceklerde var? En fazla C vitamini hangi meyvede var? En yüksek C vitamini hangi sebzede? Günlük C vitamini ihtiyacı nasıl karşılanır? C vitamini hangi kuruyemişte var? C vitamin hangi besinlerde bulunur? soruları havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Allah yarattığı kullarını kusursuz ve eksiksiz bir şekilde yaratmış. İnsanoğlunun bağışıklık sistemini güçlendirilmesi için bir takım besinler, vitaminlere ihtiyaç duyulmakta. Bu vitaminler arasında C vitamini önemli yer tutmakta. Peki C vitamini elde etmek için neler yenilir?
C vitamini hangi besinlerde bulunur? C vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? Eksikliği şiddetli belirtilere neden olan C vitamini, vücutta çok farklı işlevler için kullanılır. C vitamini eksikliği bir çok soruna yol açabilir. C vitamini takvyesi yapılmadığı takdirde ciddi hastalıklara kapı aralanmatadır. C vitamini eksikliği en sık yorgunluk, halsizlik gibi belirtilerle fark edilir. Peki, C vitamini eksikliği nasıl tedavi edilir? C vitamininin faydaları neler?
C vitamini nedir?
C vitamini, askorbik asit olarak da bilinir, suda eritilebilen ve birçok görevi olan vitamin. Çoğu Hayvanlar ve bitkiler, kendi C vitaminlerini glukozdan üretebilirler. İnsanlar, bazı meyve yarasaları, hint domuzu ve insan benzeri primatlar C vitamini üretemediklerinden bunu besinlerden almak zorundadırlar. Peki günlük C vitamini ihtiyacı nasıl karşılanır?
C vitamini eksikliği belirtileri neler?
C vitamini eksikliğinin belirtileri, vitaminin yetersiz miktarda alınmaya başlanmasından 8-12 hafta sonra yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. En erken belirtiler arasında iştahsızlık, kilo kaybı, sinirlilik ve uyuşukluk hali, yorgunluk ve halsizlik gibi olumsuzluklar yer alır. Vitamin eksikliğinin devam etmesi durumunda 1 ay ile 3 ay aralığında ise daha ciddi belirtiler ortaya çıkmaya başlar.
C vitamini eksikliği hangi hastalıklara neden olur?
Bunlardan en yaygınları şu şekildedir:
Anemi
Kemik ağrıları ve miyalji
Vücudun çeşitli yerlerinde ödem oluşumu
Cilt yüzeyinde peteşi olarak da adlandırılan küçük lekelerin oluşumu ve pullanmalar
Kılların yapılarındaki bozulmalar (tirbüşon kılları)
Ciltte kalınlaşmalar (hiperkreatoz)
Yara iyileşmelerinin gecikmesi
Diş eti hastalıkları ve diş kayıpları
Nefes darlığı
Ruh halinde değişiklikler, depresyon ve diğer duygu durum bozukluklarının ortaya çıkması
C vitamini nelerde var?
Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok taze meyve,
Limon,
Kırmızı ve yeşil biber,
Domates,
Roka, maydanoz, marul gibi yeşillikler,
Taze kuşburnu,
Brokoli, lahana, ıspanak gibi sebzeler C vitamininin önemli kaynakları arasında yer alır.