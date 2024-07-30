Buzdolabına 1 TL koyanın hayatı kurtuluyor!

Bazı pratik bilgilerin hayat kurtardığı doğrudur. Konu buzdolabı olunca gıda zehirlenmesi an meselesi oluyor. Alınacak ufak önlemler ise bu sorunu ortadan kaldırıyor. Bunun için yapmanız gereken ise sadece 1 TL koymak.

"1 TL hayatınızı kurtaracak" desek muhtemelen güler geçersiniz. Fakat gerçek çok başka...

BUZDOLABINA 1 TL KOYMADAN EVDEN ÇIKMAYIN

Posta gazetesinin haberine göre buzdolabına 1 TL koymadan kesinlikle evden çıkmayın. Özellikle birkaç gün ya da daha fazla eve gelmeyecekseniz bu yöntemi kesinlikle uygulayın.

Buzdolabınıza koyacağınız 1 TL dolap içindeki ürünlerin sağlığı hakkında size bilgi verecek.

Uygulaması ise çok basit... İhtiyacınız olan tek şey 1 TL.

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Bir kasenin içerisine dolu dolu su koyun ve bunu dondurucu kısmında buz tutmasını sağlayın. Buz tutan kasenin üzerine ise 1 TL'yi yerleştirin.

Özellikle birkaç gün eve gelmeyecekseniz bunu kesinlikle uygulayın. Üzerinde 1 TL olan buz dolu kaseyi dondurucu kısmına koyun ve evden çıkın.

Geldiğinizde 1 TL üstte durmaya devam ediyorsa sıkıntı yok. Eğer 1 TL alta düşmüşse buzdolabındaki bütün ürünleri çöpe atın ve sakın yemeğin.

NEDENİ ÇOK BASİT

Bunun neden ise 1 TL alta tek bir şekilde düşebilir. Elektrikler gitmiştir ve 1TL'nin üzerinde bulunduğu buz tutmuş su erişmiş ve elektrikler geldiğinde tekrar donmuştur.

Durum böyle olduğunda dondurulmuş bütün ürünler de eriyip tekrar donduğu için bozulmuş olma olasılığı çok fazladır.