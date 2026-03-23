Buz tutan gölde nefes kesen anlar! Atlar dörtnala koştu

Ardahan’da yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, bu kez atların dörtnala koştuğu anlara sahne oldu.

Kartpostallık görüntüler

Ardahan il sınırları içinde yer alan ve 123 kilometrekare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük tatlı su ve Van gölünden sonra ikinci gölü konumunda olan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü üzerinde hızla ilerleyen atlar ve onları ustalıkla süren gençler, izleyenlere hem heyecan hem de görsel şölen sundu. Atların buz üzerinde çıkardığı ritmik sesler ve etrafa yayılan buhar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Bölge halkı için geleneksel hale gelen bu görüntüler, özellikle kış turizmi açısından büyük ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistler, bu anları yakından izlemek ve fotoğraflamak için göl çevresine akın ediyor.