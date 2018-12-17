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Buz pateni: Kısa Mesafe Challenge Serisi 2

- 3 bin metre bayrak yarışında milli takım, birinciliği elde etti

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:16
Buz pateni: Kısa Mesafe Challenge Serisi 2


ANKARA (AA) - Buz pateninde Kısa Mesafe Challenge Serisi 2 müsabakaları, Slovakya'da sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-16 Aralık tarihlerinde düzenlenen organizasyonda, milli sporcular başarılı sonuçlar elde etti.

Yarışlarda, milli sporcu Fırat Yardımcı, 500 metre ve bin metre erkeklerde birinci olurken, kategorisini de ilk sırada tamamladı. Milli sporcu ayrıca, bin 500 metre erkeklerde de ikinci sırada yer aldı.

Gençler A kategorisi bin metrede Tunay Şimşek ve B kategorisinde Metehan Atan, ikinci oldu.

3 bin metre bayrak yarışında da milli takım, yarışları ilk sırada tamamladı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:16
  1. buz pateni
  2. Kısa Mesafe Challenge Serisi 2 müsabakaları
  3. Türkiye Buz Pateni Federasyonu

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