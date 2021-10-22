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Aktüel Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme
Aktüel

Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Afgan uyruklu şüpheli, serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 18:36:00 -
Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Afgan uyruklu şüpheli, tahliye edildi.

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Abdullah Başdemir'in hayvanlarına bakan çoban olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu A.U'nun, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.

Ne olmuştu?

Merkez Karatay ilçesi İsmil mahallesinde 3 Eylül 2018'de maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Aydınlatılamayan olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

Sorgulama neticesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "kasten öldürmeye azmettirme", 2'si de "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, kalan 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli A.U. da Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardında Konya Adliyesine sevk edilmiş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu zanlılardan Mustafa Okşen, cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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