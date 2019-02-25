Büyükşehir’den her yaşa tiyatro Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e her kesime hitap eden kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Hafta sonu hem küçükler hem de yetişkinler için iki ayrı tiyatro sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde “Çat Kapı” adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahneye konuldu. Uygur Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunda ünlü isimler rol aldı. Oyunda iki kardeş ile aileleri arasında geçen olaylara yer verildi. Hafta sonu çocuklar için de ünlü masal kahramanı Pinokyo sahneye konuldu. İki seans halinde sahnelenen oyuna büyük ilgi gösterildi ve Şehir Tiyatrosu tıklım tıklım doldu. Tiyatro MİE oyuncularının sahnelediği oyunda yalan söylediğinde burnu uzayan Pinokyo’nun maceralarına yer verildi.

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