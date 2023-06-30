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Gündem Büyük tehlike aman dikkat! Tunceli Valiliği uyardı
Gündem

Büyük tehlike aman dikkat! Tunceli Valiliği uyardı

Yeniakit Publisher
2023-06-30 15:25:00 -
Büyük tehlike aman dikkat! Tunceli Valiliği uyardı

Tunceli Valiliği, vatandaşlardan, Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerken boğulma tehlikesine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, eriyen kar suları ve yağmurun etkisiyle Munzur ve Pülümür çaylarının debisinin yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, "Akıntı hızının fazla olması boğulma vakalarının sık yaşanmasına sebep olmaktadır. Vatandaşlarımızın olası boğulma vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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