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Büyük Taarruz turları başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ertuğrul Gazi Yörük ve Türkmen Tarihi Araştırma Topluluğu öğrencileri Dumlupınar Şehitliği’ni ziyaret etti.

01 Mart 2019 Cuma 11:31
Büyük Taarruz turları başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ertuğrul Gazi Yörük ve Türkmen Tarihi Araştırma Topluluğu öğrencileri Dumlupınar Şehitliği’ni ziyaret etti.


Öğrenciler ilk olarak Dumlupınar ilk hedef anıtında ’’Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri’’ emri verdiler.


Şehitlikte dua eden öğrenciler daha sonra Alan Kılavuzu Habib Akalın’dan bilgiler aldılar.


Alan kılavuzu Habib Akalın, yaptığı açıklamada "Dumlupınar Üniversitesi Ertuğrul Gazi Yörük ve Türkmen Tarihi Araştırma Topluluğu öğrencileri ve hocalarımız kurtuluşun toprakları Dumlupınar ilçemize ve Zafertepeçalköy’e güzel bir gezi düzenlediler. Öğretmenlerimiz, öğrencilerine milli mücadele ruhunu yerinde aşılamak için bu gezileri düzenliyorlar. Öğrencilerimiz bağımsızlık meşalesinin hangi koşullarda yakıldığını görüyorlar ve bizden dinliyorlar. Dumlupınar Şehitliği Türkiye Cumhuriyeti’nin temelidir. Bugün öğrencilerimizle birlikte Atatürk’ün ’Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri’ emrini verdiği yerde bizde bağırdık. Öğrencilerimiz duygusal anlar yaşadı’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:31
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