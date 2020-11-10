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Aktüel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Aktüel

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret ederek yatağına çiçek bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:27:42 -
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 82 yıl önce ebediyete intikal eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti.

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen anma programlarına katılan Yerlikaya, daha sonra Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi.

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odayı ziyaret eden Yerlikaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının üzerine buket bıraktı.

Ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yer aldı.

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