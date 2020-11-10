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Aktüel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Aktüel

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için İstanbul'da bulunan pilotlar, Sarayburnu'nda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk"e Saygı Sürüşü" gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:22:40 -
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

İSTANBUL (AA) - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si için İstanbul'da bulunan Formula 1 pilotları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Sarayburnu'nda saygı sürüşü yaparak andı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Bu kapsamda, Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si için İstanbul'da bulunan Redbullracing takımı pilotu Alex Albon ve AlphaTauriF1 takımı pilotu Pierre Gasly, Sarayburnu'nda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Saygı Sürüşü" gerçekleştirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı @iletisim Başkanlığı organizasyonunda İstanbul'da bulunan @redbullracing ve @AlphaTauriF1 takımlarının pilotları @alex_albon ve @PierreGASLY Sarayburnu'nda “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Saygı Sürüşü” gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.


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