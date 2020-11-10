Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ERZURUM (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanın'daki törende Valilik, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ile Büyükşehir Belediyesi adına Atatürk Anıtı'na çenek sunuldu.

Saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sirenlerin çalmasının ardından vatandaşların yanı sıra sürücüler de araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.

Buradaki programın ardından Cumhurbaşkanlığı himayesinde Atatürk Evi ve Müzesi'nde düzenlenen "Anılarla Atatürk Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Okay Memiş, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 15 ilde fotoğraf sergilerinin düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sergide Atatürk'ün ölüm yıl dönümü anısına 15 ilde onun yaşamından kesitler yer alıyor. Bu sergiyi tüm vatandaşlarımıza pandemiye uygun şekilde açtık. Erzurum çok önemli bir il. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Erzurum Kongresinde 58 gün ev sahipliği yapmış. Erzurum'a Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir kent diyoruz. Bu ilde görev yaptığımız için kendimizi çok şanslı, onurlu ve gururlu hissediyoruz."

Programlara, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve vatandaşlar katıldı.

- Ardahan

Ardahan'da Valilik önünde düzenlenen törene, Vali Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin sunumunun ardından Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sirenlerin çalmasıyla Kongre Caddesindeki sürücüler de araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.

- Tunceli

Tunceli'de de Valilik bahçesinde gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Saatler 09.05'i gösterdiğinde, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.



Program sonunda Vali Mehmet Ali Özkan ve beraberindekiler, Anafatma Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "10 Kasım Resim Sergisi'ni gezdi.



Törene, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

- Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Törene, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Serhat Kasalak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalık Karabulut, Vali Yardımcıları Yusuf Cıbır ve Ahmet Vezir Baycar katıldı.

- Iğdır

Iğdır Belediyesi önünde düzenlenen törende, Atatürk Büstü'ne Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Iğdır 5. Hudut Alay ve Garnizon Komutanı Albay Yılmaz Doğan tarafından çelenk sunuldu.

Saatler 09:05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından devam eden programda şiirler de okundu.

Program, Atatürk ile ilgili resim sergisinin gezilmesinin ardından son buldu.

- Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Atatürk'ün biyografisinin anlatılmasının ardından öğrenciler şiir okudu.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, törende yaptığı konuşmada, tarihte birçok komutan ile devlet adamının büyük başarılar elde ederek tarih sahnesindeki yerlerini aldığını söyledi.



Atatürk'ün gönüllerde taht kurduğunu anlatan Acay, "Yaşamını milletine adayan, yıkılmak üzere olan bir imparatorluktan yepyeni ve güçlü bir devlet ortaya çıkaran eşsiz bir lider, mümtaz bir devlet adamı, büyük bir komutan ve dahi olan Atatürk, sadece kendi milletinin geleceğine değil, mazlum milletlerin geleceğine de ışık tutmuştur." dedi.



Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

- Erzincan

Erzincan Belediyesi önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saatler 09.05'i gösterdiğinde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Törene, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Belediye Başkanı Bekir Aksun'un, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.