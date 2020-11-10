Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

SAMSUN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Samsun, Çorum, Amasya, Kastamonu, Tokat, Sinop ve Çankırı'da anıldı.

Samsun'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Vali Zülküf Dağlı, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Dağlı, burada yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın baş komutanı ve Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi ve özlemle andıklarını söyledi.

Dağlı, Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümünü geride bıraktıklarını dile getirerek, "Bize işaret etiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizi ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin ortak görevidir. Bu vesileyle şahsınız ve silah arkadaşlarınızla birlikte vatan topraklarını kanlarıyla yoğuran tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Tören, protokol üyelerinin Gazi Müzesi ziyareti ile sona erdi.

- Çorum

Çorum Yunus Emre Parkı'ndaki törende Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Ferhat Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen Türk bayrağı da yarıya indirildi.



Vatandaşlar tarafından da Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktığı törenin ardından Atatürk Anıtı etrafına yerleştirilen 4 meşale, asker, jandarma, polis ve zabıta personelince yakılarak saygı nöbeti başlatıldı.

- Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki törende Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı ile kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.



Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı meşalesi yakıldı.



Saygı duruşunda bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.



Tören, Belediye Kültür Merkezi'nde günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, şiirlerin okunmasıyla son buldu.

- Kastamonu

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'nda çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bu sırada da bayraklar yarıya indirildi.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın ardından "Bir resim yap çocuğum" ve "Mustafa Kemal'in kağnısı" şiirleri okundu.

Atatürk’ün gençliğe Hitabesi'nin okunmasının ardından program sona erdi.

Programa Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Garnizon Komutanı Personel Albay Yücel Ercan, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Tokat

Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, göndere çekilen Türk bayrağı törenin ardından yarıya indirildi.

Balcı ve protokol üyeleri, buradaki törenin ardından Atatürk Müzesi'ni ziyaret etti.

- Sinop

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Vekili Orhan Gazi Karakaş ve Belediye Başkanı Barış Ayhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programında ise günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

- Çankırı

Anıt Alanı'ndaki törende Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Belediye Başkanı Vekili Nurettin Özaslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra 100. Yıl Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi'nde Atatürk Fotoğrafları Sergisi açıldı.

Tören, Atatürk'ü anma programıyla son buldu.











