Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Diyarbakır, Batman ve Elazığ'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta yapılan törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu ve 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu, meşale yakıldı, bayraklar yarıya indirildi.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Atatürk'ün hayatını anlatan konuşma yaptı.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Batman

Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Hatice Gündoğan yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün bilim ve teknolojiyi 20. yüzyılda yol gösterici olarak gördüğünü belirtti.

Daha sonra öğrenciler şiirler okudu.

Törene, Batman Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Elazığ

Elazığ Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Vali Erkaya Yırık, 8. Kolordu Komutan Vekili Albay Cem Tuzcu ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından çelenk sunuldu.

Çalınan sirenle saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda Atatürk'ün hayatından ve askeri dehasından kesitler aktarıldı.



Şehit Cuma Dağ Ortaokulu öğrencilerince oratoryo gösterisi yapıldı.