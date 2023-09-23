Büyük Doğu Akıncıları Derneği yarın açılıyor! İşte açılış programı ve davet...
Filozof-ideolog fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek ve Salih Mirzabeyoğlu'nun Büyük Doğu/İbda ideolojisi'nin bağlıları/gönüldaşları tarafından kurulan fikir-tarih-sanat ağırlıklı faliyetlerde bulunacak olan Büyük Doğu Akıncıları derneği yarın (24 eylül pazar) açılıyor.
Filozof-ideolog fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek ve Salih Mirzabeyoğlu'nun Büyük Doğu/İbda ideolojisi'nin bağlıları/gönüldaşları tarafından kurulan fikir-tarih-sanat ağırlıklı faliyetlerde bulunacak olan Büyük Doğu Akıncıları derneği yarın (24 eylül pazar) açılıyor.
Açılış Sultanahmet'teki Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul şubesinde saat 15:00 te özel progrma ile gerçekleşecek.
Dernek yetkilileri açılışa tüm Müslümanların davetli olduğunu duyurdu.