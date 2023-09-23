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Kültür - Sanat Büyük Doğu Akıncıları Derneği yarın açılıyor! İşte açılış programı ve davet...
Kültür - Sanat

Büyük Doğu Akıncıları Derneği yarın açılıyor! İşte açılış programı ve davet...

Yeniakit Publisher
2023-09-23 13:37:00 - 2023-09-23 14:17:32
Büyük Doğu Akıncıları Derneği yarın açılıyor! İşte açılış programı ve davet...

Filozof-ideolog fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek ve Salih Mirzabeyoğlu'nun Büyük Doğu/İbda ideolojisi'nin bağlıları/gönüldaşları tarafından kurulan fikir-tarih-sanat ağırlıklı faliyetlerde bulunacak olan Büyük Doğu Akıncıları derneği yarın (24 eylül pazar) açılıyor.

Filozof-ideolog fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek ve Salih Mirzabeyoğlu'nun Büyük Doğu/İbda ideolojisi'nin bağlıları/gönüldaşları tarafından kurulan fikir-tarih-sanat ağırlıklı faliyetlerde bulunacak olan Büyük Doğu Akıncıları derneği yarın (24 eylül pazar) açılıyor.

Açılış Sultanahmet'teki Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul şubesinde saat 15:00 te özel progrma ile gerçekleşecek.

Dernek yetkilileri açılışa tüm Müslümanların davetli olduğunu duyurdu.

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