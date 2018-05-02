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Büyük değişiklik! Lig ikincisi artık Şampiyonlar Ligi'ne...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken lig ikincisini yakından ilgilendiren bir değişiklik yapıldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:15
Büyük değişiklik! Lig ikincisi artık Şampiyonlar Ligi'ne...

Beşiktaş'ı mağlup ederek zirvedeki yerini perçinleyen Galatasaray, ligi ilk sırada bitirenin direkt olarak katılacağı Devler Ligi için en güçlü aday konumunda... Şampiyonluğun dışında lig ikinciliği de büyük öne taşıyor. Öyle ki Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayacak olan takım Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turuna katılacak. Üstelik bu kez format daha farklı.

Şu anda UEFA Ülke Puanı sıralamasında 10. sırada bulunan Türkiye, lig şampiyonunu direkt olarak Şampiyonlar Ligi’ne gönderebiliyor. Ligi ikinci sırada bitiren takımımız ise geçen senelerin aksine 2 değil 3 ön eleme oynayarak gruplara kalmak zorunda. Bundan öte artık dev rakiplerle karşılaşmayacağız...

Takımlarımız artık ön eleme turunda 4 büyük ligden (Premier Lig, La Liga, Bundesliga ve Serie A) bir takımla eşleşmeyecek, Fransa Ligi üçüncüsü ve diğer liglerin şampiyonlarıyla eşleşebilecek.

Bu format takımlarımız bir avantaj fakat yeni düzene 3. ön eleme yerine 2. ön eleme turundan başlayacağız. Bu da sezonu erken açıp fazladan iki maç daha yapmak demek... 

Kaynak:Skorer

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:15
  1. Şampiyonlar Ligi
  2. Süper Lig
  3. Süper Lig ikincisi
  4. Şampiyonlar Ligi ön eleme

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