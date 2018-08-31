Burun kanamasında ne zaman doktora başvurmak gerekir?

Yaz aylarında sıcak hava ve klimaların oluşturduğu kuruluk ile tansiyon artışı nedeniyle burun kanamalarında artış görülür. Bunun nedeni ise sıcak ve kuru havanın burnun mukus bariyerini kurutması ve bunun sonucunda kılcal damarlarda zedelenme oluşturması. Burun kanamalarının yüzde 90'ı hafif seyirli olur ve genellikle kendiliğinden geçer. Ancak yaklaşık yüzde 10'unda ise burun kanaması hipertansiyon veya kalp damar hastalıkları gibi ciddi bir durumun habercisi olabilir. Bu tür durumlarda sıcak ve kuru hava sadece kanamayı tetikleyen bir faktör olur.

SICAK VE KURU HAVA BURUN KANAMASINI TETİKLER

Burun mukozası çok yoğun bir damar ağı tarafından beslendiği ve dış ortamla teması yoğun olan bir bölge olduğu için sık kanar. Burun mukozasının üzerinde onu adeta bir bariyer gibi saran jelimsi bir mukus tabakası mevcut. Bu tabaka burnun nemli kalmasını sağlayarak, alınan havanın nemlendirilmesi, ısıtılması ve temizlenmesi işlevine katkıda bulunur. Çok sıcak ve kuru havalarda bu mukus bariyerinin kurumasına bağlı olarak kılcal damarlarda zedelenme ve kanama olabilir.

BURUN KANAMASINDA NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI?

1. Burun yoğun bir şekilde kanıyorsa,

2. Kanama nefes almayı engellemeye başladıysa,

3. Kanama tekrarlıyorsa,

4. Bilinen kan hastalığı varsa,

5. Bilinen kalp damar hastalığı mevcutsa,

6. Kan sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa,

7. Kanama travmaya bağlı oluşmuşsazaman kaybetmeden bir hekime başvurmak son derece önemli.

BURUN KANAMASI HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR?

Burun kanamasının nedenleri lokal ve sistemik nedenler olarak iki gruba ayrılır. Burun kanamasının altında yatan nedenleri şöyle sıralayabiliriz:

LOKAL NEDENLER

Travma: Burun ameliyatları, burun travmaları, yüzme veya dalma gibi baro travmalar uzun süre burun spreylerinin kullanımı.

Burundaki sorunlar: Burun içindeki eğrilikler normal hava akımını bozdukları için kuruluk ve kabuklanmaya arkasından da burun kanamalarına yol açabilir.

Mevsim: Yaz aylarında sıcak ve klimaların burunda oluşturduğu kuruluk ve tansiyon artışı burunda kanamaya sebebiyet verebilir.

Enfeksiyoz ve enflamatuar hastalıklar: Viral ve bakteriyel üst solunum yolları enfeksiyonları, saman nezlesi gibi alerjik durumlar.

Tümörler: Burun içerisinde, sinüslerde veya genizde oluşan tümörler. Ancak bu durumda kanama genellikle tek taraflı, sürekli ya da tekrarlayıcı olur.

SİSTEMİK NEDENLER

Kan hastalığı: Doğuştan olan ya da sonradan gelişen ve pıhtılaşma bozukluğu ile giden bir kan hastalığı.

Hormonal nedenler: Hamilelik döneminde kan hacmi artışı.

Kalp damar hastalıkları: Hipertansiyon ve kalp yetmezliği gibi kalp damar hastalıkları.

BURNUNUZ KANARSA BAŞINIZI ASLA ARKAYA DOĞRU YASLAMAYIN

Toplumda burun kanamalarında başı arkaya doğru yaslamak gerektiği yönündeki bilgi çok yanlıştır. Bu pozisyon boğaza doğru akan kanla boğulma ve öğürme riskini artırır. Dolayısıyla burun kanamasında başı öne doğru eğmek gerekir.

Burun kanamalarında öncelikle burnun içerisi temizlenir. Daha sonra ilaç emdirilmiş pamuk şeritler burun içerisine yerleştirilir ve hastanın başı öne doğru eğdirilerek burun kanadından baskı uygulanır. Bu uygulamayla burun kanamalarının 2/3 'ü durdurulabilir. Koterizasyon (kanayan burun mukozasını yakma işlemi), burun kanamasını kontrol etmek için en sık kullanılan yöntemlerden biri. Uygun hastalarda kimyasal veya elektrokoterizasyon kanamanın şiddeti ve yerine göre tercih edilir. Daha ciddi burun kanamalarında, kanamanın yerine göre ön ya da arka tampon veya her ikisi birden uygulanabilir.