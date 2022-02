Burun kanamasına ne iyi gelir? Çocuklarda ve erişkinlerde burun kanaması nedenleri

Burun kanaması bir hastalık değil, “semptom”. Her üç kişiden ikisinde oluşabilen burun kanaması her yıl toplumun yüzde 7-14'ünde görülebiliyor. Kanamalar, ancak kanamaya yol açan hastalığın kendisinin tedavi edilmesi sonrasında son buluyor. Ancak sadece her on vakadan biri doktora başvuruyor. Bu da ancak kanama yoğun, uzun süreli veya tekrarlayıcı olursa gerçekleşiyor. Tıbbi yardıma başvuran hastaların çoğunluğu kolayca tedavi ediliyor. Burada hastanın doktora başvurması önemli, çünkü önemsenmeyen burun kanamaları ciddi hastalıkların da habercisi olabiliyor. Bir diğer önemli konu ise burun kanamasına nasıl müdahale edildiği. Uzmanlar kanayan buruna kağıt peçeteyle tampon yapmaya çalışıyorsanız dikkat!" diyor...

Burun kanamaları, kişiyi veya çocuklarda görüldüğü zaman anne babaları endişelendiren, kişinin yaşam konforunu bozabilen bir kulak burun boğaz rahatsızlığı olarak karşımıza çıkabiliyor. Burun kanaması sorunlarının genellikle evde basit yöntemlerle durdurulduğuna işaret eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Ali Titiz, buruna kağıt veya peçete konulmaması konusunda hastaları uyardı.

KBB Uzmanı Doç. Dr. Titiz, burun kanamasının bir hastalık değil bir “semptom” olduğuna dikkat çekti ve her üç kişiden ikisinde görülebildiğini, her yıl ise toplumun yüzde 7-14’ünde görüldüğünü söyledi.

Kanamaların genelde hastanın kendisi tarafından tedavi edildiğini belirten Doç. Dr. Titiz. "Her on vakadan ancak biri doktora başvurur. Eğer kanama yoğun, uzun süreli veya tekrarlayıcı olursa hastaların hastaneye başvurduğu görülür. Tıbbi yardıma başvuran hastaların çoğunluğu da kolayca tedavi edilebilir" dedi.

Hastaların yaklaşık on binde 2’sinde inatçı, tekrarlayıcı özellik gösteren, hayatı tehdit edebilecek ve hastaneye yatış gerektirebilecek kanama veya komplikasyon olabileceğini anlatan Doç. Dr. Titiz, bu durumda hastanın hızlı bir şekilde değerlendirilip, altta yatan nedenin araştırılması ve hayatı tehdit edici bir durum oluşmadan hızla tedaviye başlanması gerektiğini dile getirdi.

Burun kanaması nasıl durdurulur?

Eğer burun kanaması sorunuyla karşılaştıysanız ilk olarak başınızı öne doğru eğmelisiniz. (Yukarı kaldırmak doğru değildir.) Eğdikten sonra burnun ön kısmına parmakla 5-10 dakika kadar baskı yapmalısınız. Ardından buz uygulamasıyla damaların kasılmasına yardımcı olabilirsiniz.

Gece burun kanaması

Uykuda burun kanaması gün içerisinde oluşan burun kanamaları kadar endişe verici olabilmektedir. Ancak bu durum da yine lokal nedenlerden dolayı oluşabilmektedir. Kullanılan ilaçlar, oda havasının kuru olması, pıhtılaşma gibi sorunlar kanamaya neden olabilmektedir. Kanama fark edildiği zaman basit tampon yöntemleri uygulanabilir. Ancak sık sık devam ediyorsa ve genze kaçan kanamalar mevcutsa doktora gitmek gerekmektedir.