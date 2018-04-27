Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bursaspor'dan Ersun Yanal bombası!

Bursaspor'dan Ersun Yanal bombası! Bursaspor, Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Ersun Yanal'la görüşecek.

27 Nisan 2018 Cuma 22:51
Bursaspor'dan Ersun Yanal bombası!

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişe bir türlü son vermeyen Bursaspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Le Guen'in ardından risk almak istemeyen Bursasporlu yetkililer, Ersun Yanal'ı kıskacına aldı.

Ersun Yanal'la görüşecek olan Yeşil Beyazlı yönetimin deneyimli hoca ile anlaşması bekleniyor. Yönetim olası bir anlaşmazlık durumunda için listesine Safet Susic'i de ekledi. (Ajansspor)

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 22:51
  1. ersun yanal
  2. Bursaspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elmander, Galatasaray-Beşiktaş derbisi için Türk Telekom Stadı'nda olacak
    1. Elmander, Galatasaray-Beşiktaş derbisi..
    2. Barcelona'dan Beşiktaş paylaşımı geldi!
    3. Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi..
    4. Maltepe Belediyesi Fenerbahçe Doğuş'un..
    5. Iniesta, Barcelona'dan ayrılacağını..
    6. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk..
    7. Unai Emery, sezon sonunda PSG'den..
    8. Bu bitki saç dökülmesine çare
    9. Beşiktaş'a Denys Boyko için müjdeli..
    10. Bursaspor'dan Ersun Yanal bombası!
    11. UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!
    12. Ronaldinho'dan Galatasaray-Beşiktaş..
    13. Yemen Ekşioğlu'nun cenazesinde..
    14. Arda Turan'dan Iniesta paylaşımı!
    15. Galatasaray antrenmanında Aysel Uçkan..
    16. İsrail'den İran'a Suriye tehdidi!
    17. Erdoğan: Tarihi adımı destekliyorum!
    18. Diriliş'te büyük bomba! Baycu Noyan..
    19. İsrail'in eteği tutuştu
    20. Başbakan'dan bedelli askerlik müjdesi!..
    Son anket sonuçları geldi! Akşener ve Gül...
    Son anket sonuçları geldi! Akşener ve Gül...
    CHP'nin adayı belli oldu! Ecevit'in bir numaralı adamı
    CHP'nin adayı belli oldu! Ecevit'in bir numaralı adamı
    Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah Gül'e gönderdi
    Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah Gül'e gönderdi
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ömer Halisdemir’in kardeşi o partiden aday adayı oldu
    Ömer Halisdemir’in kardeşi o partiden aday adayı oldu
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!