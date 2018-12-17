Bursaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
- Sakatlığı süren Furkan Soyalp ve Diafra Sakho, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı17 Aralık 2018 Pazartesi 18:15
BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı sahada el topu oyunuyla devam etti.
Yeşil-beyazlı futbolcular daha sonra yarı sahada kontrol pas çalıştı. İdmanın son bölümünde ise tam sahada çift kale maç yapıldı.
Sakatlığı süren Furkan Soyalp ve Diafra Sakho, fizyoterapist İlker Arıbaş eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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