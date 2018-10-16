Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay: Böyle giderse kulübü kaybedeceğiz

Bursaspor'da Başkan Ali Ay, Balıkesirspor maçı sonrası acı tabloyu açıkladı. 1 saat gibi bir süre yüzünden kaybedilen 600 bin Euro'luk Sebastien Frey davasını değerlendiren Başkan Ay, "Bence bu sorumlulukla alakalı bir şey. Aynı olay bizim başımıza da geliyordu. Ekong'un eski kulübüne bir 600 bin Euro'luk ödememiz ve geç kalınan her gün için 5 bin Euro da cezai maddesi vardı. Hazirandan beri ödemediğimiz bu para için başkanlarıyla oturduk konuştuk. Ülkenin de durumunu ve Bursaspor'un da iç açıcı olmayan durumunu anlattık. Bazı şeyleri rica ettik ve geçtiğimiz ayın 10'una kadar bu parayı öderseniz cezadan vazgeçeriz diye bir dönüş aldık" diye konuştu.

''EN ACİZ DURUMU YAŞADIM''

Ekong'un parasını ödemek için çok zorlandıklarını da belirten Başkan Ali Ay, "Göreve geldiğim günden beri ilk kez ayın 10'unda aciz durumda kaldım. Oraya saldırdım, buraya saldırdım bulamadım. Şu anda bankalar da kredi vermekte zorlanıyorlar. Orada da para kalmadı. Allah razı olsun Erkan Aydemir ile benim şirketimden bir şeyler ayarladık. Ki bu Frey konusunda da o zamanki yönetimin kasada parası vardı. Ama ödememişler. Bizim de bir çocuğumuz daha oldu maalesef 600 bin Euro daha ödeyeceğiz. Yarın ya da çarşamba günü basın toplantısı yapacağım. Kulübün son durumunu ve çoğu şeyi de anlatacağım. Artık birlik olma zamanı geldi. Aksi takdirde böyle giderse kulübü kaybedeceğiz" diye son durumu özetledi.

''KURTLUŞ GENÇLERDE''

Timsah'ın kurtuluş reçetisinin de Vakıfköy ve genç oyuncular olduğunu söyleyen Başkan Ali Ay, "Bizim kurtuluşumuz gençlerde, Vakıfköy'de. Oraya da ne kadar çok değer verdiğimizi biliyorsunuz, görüyorsunuz. Bu çocuklar yetişecek ki bizler mali tablomuzu düzeltelim. Çünkü her şeyden önce Bursaspor'un evlatları oldukları için aidiyet duygusu da çok daha fazla olacak. Balıkesirspor karşısında oynayan bütün gençlerimizi beğendim. Mesela Ali Akman diye bir santrforumuz var. Henüz 17 yaşında ama 18'in içinde bulduğu zaman vuruyor ve golü de atıyor. Hocamız da kendisi için şimdiden 18'in içinde çok iyi futbolcu dedi. Muhammed'i, Burak'ı ve Furkan Emre'yi zaten biliyoruz. Mesela Furkan Emre de Ertuğrul gibi olabilirdi ancak 2 sezondur talihsiz sakatlıklar yaşadı. Hâlâ 21 yaşında ve ondan da çok umutluyuz. Çağatay zaten pire gibi. Ondan bu sezon Süper Lig seviyesinde de bir şeyler bekliyorum. Özellikle kanatlarımızın iyi olmadığı bu dönemde onun kendisini gösterip formayı kapmasını bekliyorum. Zaten hocamız da sezonun ikinci devresinde bu genç oyuncularımızın hepsinden yararlanacak ve kazanan her şekilde Bursaspor olacak" dedi.