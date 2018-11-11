Bursaspor Kasımpaşa maçında gol sesi! 1-1
Süper Lig'in 12.haftasında Bursaspor kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.11 Kasım 2018 Pazar 14:04
Süper Lig'in 12.haftasında Bursaspor kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
Karşılaşmanın 22.dakikasında Kasımpaşa Mbaye Diagne'nin attığı golle Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti. Bursaspor Kasımpaşa'nın golüne iki dakika sonra cevap verdi. Bursaspor Ertuğrul Ersoy'un attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
İşte ilk 11'ler;
Bursaspor: Okan Koçuk, Barış Yardımcı, Umut Meraş, Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou, Allano Lima, Aytaç Kara Iasmin Latovlevici, Tunay Torun, Stephane Badji, Diafra Sakho
Kasımapaşa: Ramazan Köse, Syam Ben Youssef, Özgür Çek, Strahil Popov, Veysel Sarı, Tarkan Serbest, David Pavelka, Trezeguet, Samuel Eduok, Loret Sadiku, Mbaye Diagne
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