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Bursaspor Kasımpaşa maçında gol sesi! 1-1

Süper Lig'in 12.haftasında Bursaspor kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

11 Kasım 2018 Pazar 14:04
Bursaspor Kasımpaşa maçında gol sesi! 1-1

Süper Lig'in 12.haftasında Bursaspor kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. 

Karşılaşmanın 22.dakikasında Kasımpaşa Mbaye Diagne'nin attığı golle Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti. Bursaspor Kasımpaşa'nın golüne iki dakika sonra cevap verdi. Bursaspor Ertuğrul Ersoy'un attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

İşte ilk 11'ler;

Bursaspor: Okan Koçuk, Barış Yardımcı, Umut Meraş, Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou, Allano Lima, Aytaç Kara Iasmin Latovlevici, Tunay Torun, Stephane Badji, Diafra Sakho

Kasımapaşa: Ramazan Köse, Syam Ben Youssef, Özgür Çek, Strahil Popov, Veysel Sarı, Tarkan Serbest, David Pavelka, Trezeguet, Samuel Eduok, Loret Sadiku, Mbaye Diagne

 

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 14:04
  1. Bursaspor
  2. Kasımpaşa
  3. Süper Lig
  4. Mbaye Diagne
  5. Ertuğrul Ersoy

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