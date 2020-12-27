Bursa'daki tarihi Koza Han'da çevre düzenleme çalışması başladı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 6 asır önce Sultan 2. Bayezid tarafından yaptırılan, Osmanlı Devleti döneminde ipek ticaretinin merkezi olan ve burada satılan kozalardan üretilen ipeğin dünya saraylarını süslediği Koza Han'da zemin iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Osmanlı payitahtı" Bursa'da 14'üncü yüzyılda oluşmaya başlayan, 16'ncı yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni gün yüzüne çıkaracak projede aşama aşama gelişme kaydediliyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesince tarihi Koza Han'da da çalışma yürütülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca desteklenen projesinde Kızılay, İşkur, Merkez Bankası ve Pirinç Han'ın hemen arkasındaki Bursalı Esiri Mehmet Efendi olarak bilinen 40'ıncı Osmanlı Şeyhülislamına ait türbenin etrafını saran 15 dükkanın yıkımı tamamlandı. Bölgedeki diğer binaların kamulaştırma süreçleri devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde bulunan, Hanlar Bölgesi'nin çekirdek alanı içinde yer alan ve 15'inci yüzyıldan itibaren ticaret alanı olarak kullanılan Koza Han'da, avludaki baskı beton uygulamaları sökülüp tarihi dokuya uygun olarak yerine 550 metrekare doğal kırma granit küp taş uygulaması yapılacak. Yine 525 metrekare mucartalı bazalt taşı uygulaması gerçekleştirilecek.

Çay ocağı ve kafeterya işletmelerinin han avlusuna olan sınırlarını belirtmek ve avluya olan işgaliyeleri engellemek için tarihi dokuya uygun olarak ahşap çiçeklik üniteleri ve oturma birimleri yapılacak. Böylelikle işletmelerin düzensiz bir şekilde avluyu kullanmaları engellenmiş olacak ve ortak kullanım alanları, masa, sandalye ve şemsiye üniteleriyle standart bir görünüm ortaya çıkacak.

- "Koza Han bölgenin en orijinal noktası ve çekim merkezi"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Koza Han'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Aktaş, Hanlar Bölgesi'ndeki çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Bir taraftan kamulaştırıp yıkım işlemlerini yaptıklarını, diğer yandan da Hanlar Bölgesi'ndeki belirli noktaların tadilatları, tamiratları ve restorasyonlarının devam ettiğini bildiren Aktaş, şunları kaydetti:

"2021 yılında da bu hummalı çalışmalar devam edecek. İnşallah 2022 yılında pırıl pırıl hem Çarşıbaşı Meydan Projesi'ne hem de etrafı kötü binalardan arındırılmış bir Hanlar Bölgesi'ne kavuşacağız. Koza Han, bölgenin en orijinal noktası ve çekim merkezi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunması nedeniyle çok özellik arz ediyor. Esnafımıza da duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Süreci hep beraber devam ettirirsek, Hanlar Bölgesi ve Koza Han ziyadesiyle bu işten istifade edecektir."