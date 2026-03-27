  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen jandarma, 2 zanlıyı yakaladı.

İkamette ve şüphelilere ait bir otomobilde arama yapan jandarma, aracın torpidosu ile teybine gizlenmiş uyuşturucu olduğunu belirledi.

Teybin arkasına ve torpido kasasının çeşitli yerlerine gizlenmiş sentetik uyuşturucu madde, sentetik uyuşturucu ecza hap, uyuşturucu kullanma aparatı ile 44 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23