SON DAKİKA
Bursa'da seçim arbedesi: CHP'liler saldırdı polis müdahale etti
Bursa'da seçim arbedesi: CHP'liler saldırdı polis müdahale etti

Bursa’da yolsuzluktan tutuklanan Mustafa Bozbey’in yerine belediye başkan vekili seçmek için yapılan toplantıda CHP’lilerin provokasyonu nedeniyle arbede çıktı. Polisin müdahale etmek zorunda gerginlik bina dışında da devam ediyor.

Yolsuzluktan gözaltına alınan CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in "suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlardan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanvekilini seçmek için yapılan toplantıya CHP’lilerin provokasyonu damga vurdu.

Aralarında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın da bulunduğu CHP’li meclis üyelerinin sağa sola saldırması üzerine gruba polis müdahale etti. Belediye binasında kargaşa çıkaran CHP'lilere karşı polis yoğun güvenlik tedbiri alırken, meclis üyeleri haricinde kimsenin içeriye girmesine izin verilmedi. Meclis üyesi olmamasına rağmen içeri giren CHP'lilere polis müdahale etti. Yeşiltaş, partililere belediye önünde toplanma çağrısı yaparken Meclis salonu koridorunda başlayan gerginlik dışarıda da devam etti. Polis ekipleri bina dışında da yoğun önlem aldı. Dışarıda toplanan CHP'li gruplara karşı da polis önlem aldı.

ADAY ÇIKARMADI

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti’nin 50, MHP’nin 8 ve BBP’nin 1 üyesi var.

CHP’nin ise 41 üyesi bulunuyor. İYİ Parti’nin 3, Türkiye İttifakı Partisi’nin 1, Yeniden Refah Partisi’nin 1 ve 1 de bağımsız üye mecliste yer alıyor.

11.00'de başlaması beklenen seçimde AK Parti'nin adayı Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba oldu.

CHP ise aday göstermeme kararı aldı. AK Parti'nin adayı Şahin Biba'nın Bursa'nın yeni belediye başkan vekili olması bekleniyor. 

Özkan Yalım'dan CHP yönetimine tehdit üstüne tehdit! 'Ben istifa ediyorsam Özgür Özel de...'

Fahri

Elbet bu seçim olacak ne yaparsanız yapın sonuç bursa yeniden huzura kavuşacak

Nihat Kızılçelik

Eşi benzeri görülmemiş çirkef rezil parti ülkeyi karıştırmada üzerlerine yok yolsuzluk hırsızlık Polisle çatışma kamu malına zarar verme birde üstüne üstlük Chp lilerin kendi aralarında kavgaları bu partide yok yok milli güvenlik sorunu hale gelmiş bu rezil kepaze mafya örgütü gibi hareket eden bu partinin kapatılma zamanı gelmedimi bunlar Türk milletine hizmet etmek için değil ülkeyi soyup iç karışıklık çıkartmak için oradalar sanki
