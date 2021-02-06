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Aktüel Bursa’da gençler sabah namazında buluştu
Aktüel

Bursa’da gençler sabah namazında buluştu

Bursa’da TÜGVA öncülüğünde düzenlenen programda gençler sabah namazında bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 13:25:00 -
Bursa’da gençler sabah namazında buluştu

Ulu Camiide Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın da katıldığı sabah namazının ardından vatandaşlara çorba ikram edildi. Daha sonra cami yanındaki Orhan Parkı’nda basın açıklaması düzenleyen gençler adına konuşan TÜGVA Bursa Başkan Vekili Murat Atlı, şunları dile getirdi:

Boğaziçi'ne gönderme

“Bursa gençliği olarak rektörlük bahanesiyle Boğaziçi Üniversitesinde başlatılan provokasyona karşıyız. Samimi Boğaziçili arkadaşlarımıza terör örgütlerine ve aparatlarına karşı dikkatli olmalarını tavsiye ederken, üniversitelerin, öğrencilerin olması için hiçbir baskıyı kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.”

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