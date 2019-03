Bursa yerel seçim sonuçları 2019 Bursa ilçeleri seçim sonuçları 31 Mart seçimleri Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

Bursa büyükşehir belediyesi yerel seçim sonuçları. Bursa 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları son dakika. 2019 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir belediye başkanı olmak için nefesler tutuldu. Bursa il seçim sonucu AK Parti Bursa Büyükşehir belediye başkan adayı Alinur Aktaş (Cumhur İttifakı) ile CHP Bursa Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Bozbey (Millet İttifakı) arasında geçmesi bekleniyordu. Tercihini sandığa yansıtan Bursalı seçmen 2019 yerel seçiminde kimi tercih etti? Bursa ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019, Bursa belediyesi il genel meclis üyesi seçim sonuçları merak ediliyor. Bursa Cumhur ittifakı oy oranları, Bursa Millet ittifakı oy oranları. Bursa seçim sonuçları son dakika Bursa 2019 yerel seçim son dakika sonuçları ile Bursa ilçeleri seçim sonuçları 2019. Bursa yerel seçim sonuçları canlı izle.

Bursa büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Bursa Büyükşehir belediye başkan adayı Alinur Aktaş (Cumhur İttifakı),

CHP Bursa Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Bozbey,

CHP Bursa Saadet Partisi Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Atmaca,

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Bursa Büyükşehir belediye başkan adayı Şevket Tamaç

Vatan Partisi Bursa Büyükşehir belediye başkan adayı Suna Soydaş Fırat oldu.

AK Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları

AK Parti Osmangazi Belediye Başkan adayı: MUSTAFA DÜNDAR

AK Parti Yıldırım Belediye Başkan adayı: OKTAY YILMAZ

AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı: NECATİ ŞAHİN

AK Parti Karacabey Belediye Başkan adayı: ALİ ÖZKAN

AK Parti Gürsu Belediye Başkan adayı: MUSTAFA IŞIK

AK Parti İnegöl Belediye Başkan adayı: ALPER TABAN

AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı: AHMET MURAT ÜNAL

AK Parti İznik Belediye Başkan adayı: KAĞAN MEHMET USTA

AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı: MEHMET KANAR

AK Parti Gemlik Belediye Başkan adayı: BERKAY BULUT

AK Parti Kestel Belediye Başkan adayı: ÖNDER TANIR

AK Parti Orhangazi Belediye Başkan adayı: BEKİR AYDIN

AK Parti Orhaneli Belediye Başkan adayı: ALİ AYKURT

AK Parti Keles Belediye Başkan adayı: MEHMET KESKİN

AK Parti Büyükorhan Belediye Başkan adayı: AHMET KORKMAZ

AK Parti Harmancık Belediye Başkan adayı: YILMAZ ATAŞ

Yenişehir Belediye Başkan adayı: MHP ADAYI

Bursa 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Recep Altepe % 49.6

CHP adayı Necati Şahin % 28.7

MHP adayı Kadir Koçdemir % 15.3

Bursa 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti: % 46.01

CHP: % 22.87

İYİ Parti: % 12.71

MHP: % 10.81

HDP: % 5.33

SP: % 1.75

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.