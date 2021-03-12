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Gündem Bursa Kestel'de freni boşalan tır, 20 aracı ezdi! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Bursa Kestel'de freni boşalan tır, 20 aracı ezdi! Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın Kestel ilçesinde freni patlayan tır, 20 aracı ezdi. Katliam gibi zincirleme kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 18:28:00 - 2021-03-12 19:01:22
Bursa Kestel'de freni boşalan tır, 20 aracı ezdi! Ölü ve yaralılar var

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Barakfaki mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.

Ölü ve yaralılar var

Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 9'u ağır 21 yaralı var.

Bursa Valisi'nden açıklama

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre freni boşalan tırın 15-20 aracı ezdiğini belirterek, "Bölgede yaralılar var. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Durum netleşince gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.

 

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Yorumlar

Fevzi

Ölenlere Allah'tan Rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.
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mecnun

rabbim yaralılara şifa vefat edenlerin ailesine sabır versin.
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