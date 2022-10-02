Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
BUDO'nun seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle saat 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de iptal edildi.