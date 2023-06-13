Bursa İnegöl’de Turgut Alp’e torunlarından vefa

Bursa Valiliği katkılarıyla İnegöl Belediyesi tarafından yapılan restorasyon ve türbe çevresindeki alanların düzenleme çalışması ile bölge hem bir turizm alanına kavuştu hem de tarih burada yeniden canlanmış oldu.

Türbe açılışında ecdat adına dualar edilip Kur’an-ı Kerimler okundu. Misafirlere etli pilavlar dağıtıldı. Restorasyon sonrası türbe ilk günden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Turgut Alp’in torunları dualar ederek atalarını yâd etti.

Restorasyon çalışmaları tamamlandı

Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin silah arkadaşı, Osmanlı’nın devlet olma yolunda verdiği mücadeleyle bu anlamda önemli bir isim olan Turgut Alp’in aynı zamanda adını da taşıyan Turgutalpköy Mahallesinde bulunan türbesinde 2021 yılında başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Alanda; türbe ve şadırvan restore edildi, mevcutta bulunan tuvaletlerde tadilat yapıldı ve yanına bay bayan mescidleri ilave edildi. Yaklaşık 3.000 metrekare alana sahip meydanda; anıt alanı ve kafeterya ile çevre aydınlatmaları yapılarak aynı zamanda sosyal bir alan oluşturuldu. Alandan türbeye giden yol 16 Türk Devletinin bayraklarıyla süslenerek bir Türk Devletleri Geçidi oluşturuldu. Yapılan tüm bu çalışmalarla bölge tarih turizmi adına da önemli bir merkez kazanmış oldu. İnegöl halkı da mirasa sahip çıkılması ve yaklaşık 700 yıl önce vefat ettiği tahmin edilen İnegöl Fatihinin kabrinin bulunduğu türbenin restore edilerek vefa örneği gösterilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

Restore edilen Turgut Alp’in türbesi ve çevresindeki sosyal donatı alanlarının açılışı, coşkulu bir törenle gerçekleştirildi. İnegöl ve Bursa protokolü ile birlikte binlerce vatandaşta törene katıldı.

Atlı gösteriler, geleneksel okçuluk, Türkiye’nin ilk sivil mehteri olma özelliğini taşıyan Tarihi İnegöl Mehteri gösterisi, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in Turgut Alp ve İnegöl’ün fethiyle ilgili anlatımları, ikramlar ve daha pek çok etkinlikle süslenen açılış büyük coşkuya sahne oldu.

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11 dönümlük arazide bulunuyor

Restore edilen Turgut Alp Türbesinin açılış töreninde konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Turgutalp köyünde Turgut Alp’in metfun bulunduğu topraklarda bulunduklarını hatırlattı. Burada tarihe saygı ve geçmişimizi yad etmek adına bir yenileme çalışması, türbe restorasyonu ve meydan düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Taban, “Turgut Alp İnegöl’ün fatihidir. Dolayısıyla bu coğrafya Osmanlı’nın kuruluşuna da şahitlik etmiş coğrafyadır. Özellikle beylikten devlet aşamasına geçişte bu topraklarda ilk kale fetihleri yapılmış. Bugün hem Turgut Alp’i yâd ediyoruz hem de restore edilen türbenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Gerek İnegöl Belediyesi olarak gerek Valiliğimizin katkılarıyla yaklaşık 11 dönümlük arazide bulunan türbeyi orijinal haliyle ayağa kaldırmış olduk. Turgut Alp’in torunları olarak onlara layık olmak, onların geçmişte yaptıklarını bizler bugün daha iyi hissederek geleceğe de daha iyi yön verebilmek adına gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa’nın fethinde bulundu

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ise “İnegöl’de Turgut Alp’in türbesinin bulunduğu yerdeyiz. İnegöl Belediyemiz burayı yeniden ihya etti. Turgut Alp hem Ertuğrul Gazi hem Osman Gazi’nin silah arkadaşlarındandır. Çok büyük hizmetleri olmuştur Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda. Bursa’nın fethinde de bulunmuştur. İnegöl’ü bizzat fethetmiştir ve Osman Gazi ona İnegöl’ün idaresini vermiştir. Bu büyük komutanların türbelerinin gün yüzüne çıkarılması gençlerimiz tarafından bunların bilinmesi lazım” diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da “Bursa bu yönüyle Anadolu coğrafyasının kadim şehirlerinden belki de en önemlilerinden biridir. Bu coğrafya öyle bir medeniyetin doğuşuna vesile oldu ki o medeniyetin kodları imar ve ihyadan oluşmaktadır” dedi.