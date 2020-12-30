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Aktüel Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Şen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Şen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:05:28 -
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Şen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BURSA (AA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", "yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler" fotoğraflarını seçen Şen, "spor" kategorisinde ise tercihini Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" adlı karesinden yana kullandı.

Şen, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden etkileyici olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

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