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Aktüel Burhaniye’de yaz kursları başlıyor
Aktüel

Burhaniye’de yaz kursları başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-13 10:17:00 -
Burhaniye’de yaz kursları başlıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün geçtiğimiz sonbaharda açtığı kurslar büyük oranda tamamlanırken, Yaz kursları için de hazırlıklar tamamlandı.

Kayıtların başladığını anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, Yaz kurslarının 16 Haziran ile 31 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını kaydetti. Burhaniye’de kurslarda hazırlanan ürünler sergilerde görücüye çıkarken, Yaz kursları içinde kayıtlar başladı. Kursların, okulların kapanması ile birlikte başlayacağını anlatan Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, bütün öğrencileri kurslara beklediklerini söyledi. Kayıtların başladığını anlatan Algül, “Bu yaz gösteri ve müzik sanatları, drama ve spor dalında kurslar açacağız. Ayrıca Kur’an kurslarımız olacak. Yabancı dil ve matematik kurslarımız olacak. Kurs kayıtlarımız başladı. Bütün öğrencilerimizi kurslarımıza bekliyoruz. Kurslarımız 16 Haziran ile 31 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır” dedi.

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