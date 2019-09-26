Burhan Kuzu’yu kızdıracak karar: Müjdat Gezen’e ceza çıkmadı

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Sinema ve tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen’in yaptığı bir basın toplantısı sırasında eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’ya hakaret ettiği iddiasıyla “hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Mahkeme heyeti, Gezen’e ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Olayın geçmişi

AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yapılan kundaklama olayının ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Müjdat Gezen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Basın Suçları Soruşturma Bürosu, dosyayı Uzmanlaştırma Bürosu'na göndermiş ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Müjdat Gezen hakkında "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.