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Aktüel Burdur'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Burdur'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:24:56 -
Burdur'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası verildi

BURDUR (AA) - Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir iş yerinde kumar oynandığına dair ihbar alması üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, kumar oynadıkları tespit edilen ve yer sağlayan 9 kişi hakkında işlem yaptı.

Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını da ihlal eden 16 kişiye cezai işlem uyguladı.

Operasyonda, idari yaptırım tutanağıyla iş yeri bir ay faaliyetten men edildi.

Öte yandan, kentte farklı suçlardan aranan 33 zanlı yakalandı. Adliye sevk edilen zanlılardan 25'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı.

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