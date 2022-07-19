Burcu Salıngan Çilingir kim?
VavaCars'ın yeni İnsan Kaynakları Başkanı Burcu Salıngan Çilingir oldu. Pek çok kişi Burcu Salıngan Çilingir'in kim olduğunu kariyerini araştırıyor. Peki, Burcu Salıngan kimdir?
İkinci el online araç alım-satım platformu VavaCars'ın yeni İnsan Kaynakları Başkanı (Chief People Officer-CPO) Burcu Salıngan Çilingir oldu.
Burcu Salıngan Çilingir kim?
2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Turizm Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Burcu Salıngan Çilingir, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde tamamladı. Profesyonel iş yaşamına 2002 yılında Amrop Group’ta başlayan Çilingir, şimdiye kadar Avon Kozmetik, IBM, Hepsiburada gibi uluslararası şirketlerde insan kaynakları alanında çeşitli pozisyonlarda görev aldı.