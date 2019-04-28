0553 313 94 23

Burak, Kartal’ı yarışa ortak etti

Süper Lig’in ilk yarısını 26 puanla 6.

28 Nisan 2019 Pazar 21:06
Burak, Kartal’ı yarışa ortak etti

Süper Lig’in ilk yarısını 26 puanla 6. sırada tamamlayan ve devre arasında forvete Burak Yılmaz’ı transfer eden Beşiktaş, yıldız futbolcunun golleriyle şampiyonluk yarışına ortak oldu.


Beşiktaş’ta Burak Yılmaz fırtınası esiyor. Ankaragücü karşısında siyah-beyazlı forma altında 12. maçına çıkan ve Beşiktaş’taki gol sayısını 11’e yükselten Burak, takımına adeta can verdi. İlk yarıyı 26 puan toplayarak zirvenin 9 puan gerisinde 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, 30. hafta sonunda şampiyonluk adayları arasında gösterilirken, siyah-beyazlıların bu iddiasında en büyük pay sahibi Burak Yılmaz oldu. Beşiktaş’a geldiği günden bu yana oynadığı futbol ve attığı gollerle takımının basamakları tek tek çıkmasını sağlayan golcü futbolcu, Ankaragücü karşısında da 8. dakikada sahneye çıktı. Güven Yalçın’ın uzun pasına hareketlenen ve topu sahip olan Burak, rakibinden sıyrılıp çok sert bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. Yıldız futbolcu 54. dakikada Vida’nın golünde ortayı yapan isim olurken, 63. dakikada ise kazanılan penaltıda topu yeniden ağlara göndererek maçtaki 2. golünü kaydetti ve Beşiktaş formasıyla 11. golüne imza attı.



16 puana direkt etki etti


Devre arasında Beşiktaş’a transfer olmasının ardından çıktığı Akhisarspor ve BB Erzurumspor maçlarını boş geçen Burak Yılmaz, Antalyaspor deplasmanında ise cezalı olduğu için forma giyememişti. 21. Haftada oynanan ve Beşiktaş’ın 2-0 kazandığı Bursaspor maçında 2 gol birden atan Burak Yılmaz, Mayatyaspor karşısında ise gol bulamamıştı. İç sahada oynanan ve 3-3 biten Fenerbahçe maçında 2 gol atan golcü oyuncu, Kayseri deplasmanında da skor üretememişti. Kayserispor maçının ardından çıktığı her maçta gol bulan Burak Yılmaz, Kartal’a can veren isim oldu. 25. haftadaki Atiker Konyaspor maçında yıldız oyuncu 1 gol 1 asistle oynarken, Beşiktaş karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmıştı. Galibiyete direkt etki eden Burak, 1 hafta sonra ise Göztepe maçında ağları sarstı ve Beşiktaş maçı 1-0 kazandı. 27. haftada oynanan Rizespor maçında Beşiktaş’ın 7-2’lik galibiyetine 1 golle katkı veren Burak, Başakşehir karşısında ise attığı golle galibiyeti getiren isim oldu. Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında skor 1-1 iken 87. dakikada kazanılan frikikte müthiş bir gol kaydeden yıldız futbolcu skoru 2-1’e getirirken Ankaragücü karşısında da galibiyette başrol oynadı. Rakip fileleri 2 kez havalandıran golcü oyuncu, 54. dakikada Vida’nın attığı golü de hazırlayan isim oldu. Burak, Beşiktaş’ın ikinci yarıda kazandığı 33 puanın 19’una direkt etki etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 21:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komşusuna gitti, döndüğünde evini yanmış halde buldu
    1. Komşusuna gitti, döndüğünde evini..
    2. Dr. Çorlu: "Srebrenista Katliamı,..
    3. Ahmet Ürkmezgil: “Yarış son ana kadar..
    4. Bayern Münih, Nürnberg deplasmanından..
    5. Judo: Avrupa Ümitler Kupası
    6. Milli güreşçi Akgül karakucak..
    7. Maduro'dan asgari ücret hamlesi!..
    8. Spor Toto 1 Lig: Abalı Denizlispor: 0-..
    9. TSK Ampute takımı, Bursa’yı 5-0 yendi
    10. Uşak'ta gaz sızıntısı sonucu patlama:..
    11. Esenyurt'ta yolda ve bir binada..
    12. Sri Lanka saldırılarının..
    13. Maçın ardından
    14. Tekirdağ’da modifiyeli araçlara denetim
    15. Mustafa Kaplan: “Skor benim adıma..
    16. Maç sonu 3’lüsü Karius’tan
    17. Serinlemek için girdiği derede boğuldu
    18. Bedava dağıtılınca birbirlerini..
    19. Beşiktaş, galibiyet serisiyle zirveye..
    20. Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt:”..
    21. Başkan Aras, Gglobal Run’da koştu
    22. Bodrum’un canlarına Başkan Aras’tan söz
    23. "2019 Uluslararası Dergicilik..
    24. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    25. Şenol Güneş’in en uzun galibiyet..
    26. Beşiktaş 'Gücü'nü gösterdi! Zirve..
    27. Burak, Kartal’ı yarışa ortak etti
    28. Vida atıyor Kartal kazanıyor
    29. Vodafone Park’ta ince hesaplar!
    30. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 4 - MKE..
    Melih Gökçek'ten olay Erdoğan-Kılıçdaroğlu paylaşımı
    Melih Gökçek'ten olay Erdoğan-Kılıçdaroğlu paylaşımı
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!