Bunu duyunca çok şaşıracaksınız! Eritme peynirde tost, kuymak ayarı! Karar verildi: Künefe, kuymak peyniri..

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğinin temini ve haksız rekabetin önlenmesi için Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği’nde güncellemeye gidiyor. Bu kapsamda eritme peynirlerinde peynirin kullanım amacına ilişkin ifadelerin gıdanın adının yerine kullanılması engellenecek. Eritme peynirinin etiketinde “tost, künefe, kuymak peyniri” gibi ifadelerin kullanımı kurallara bağlanacak. Eritme peyniri etiketleri tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar peyniri gibi geleneksel-yöresel peynirleri çağrıştırmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için daha önce nar ekşisinden sucuğa kadar pek çok üründe içerik ve etiket düzenlemesine gitmişti. Şimdi gıda güvenilirliğinin temini ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla 8 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği güncelleniyor.

Taslak görüşe açıldı

Görüşe açılan Peynir Tebliği Taslağı’na göre, eritme peynirinin tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar peyniri gibi geleneksel-yöresel peynirleri çağrıştıracak ve tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilerek piyasaya sürülmesi yasaklanacak. Eritme peynirlerinde, peynirin kullanım amacına ilişkin ifadelerin gıdanın adının yerine kullanılması engellenecek. Böylece eritme peynirinin etiketinde “tost, künefe, kuymak peyniri” gibi ifadelerin kullanımı kurallara bağlanacak. Eritme peyniri etiketinin temel görüş alanında, halihazırda en az 1.2 milimetre olan gıdanın adı yazım punto büyüklüğü en az 3 milimetre olacak şekilde artırılacak.

Çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranı yüzde 6 ile sınırlandırılacak. Çeşni amaçlı kullanılacak sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar ile tahıl gibi bileşenlerin ezme veya püre şeklinde kullanılması da yasaklanacak. Bakanlık, ilgililerden ve kamuoyundan gelen görüşleri değerlendirerek taslağa son şeklini verecek.

En iyi denetçi tüketici

Vatandaşlar, “en iyi denetçi tüketicinin kendisidir” politikasıyla kurulan ALO 174 Gıda Hattı’nı arayarak şüphelendikleri gıda ürünleri ve yerlerine yönelik şikayette bulunabiliyor. Ayrıca, WhatsApp İhbar Hattı 05011740174 ve http://www.alo174.gov.tr/ internet adresi üzerinden de gıdayla ilgili ihbar gerçekleştirilebiliyor.

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