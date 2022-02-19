  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bunları az kalsın yiyecektik! Verilmiş sadakamız varmış
Gündem

Bunları az kalsın yiyecektik! Verilmiş sadakamız varmış

Kayseri'de, mevzuata uygun olarak muhafaza edilmediği tespit edilen 5.5 ton sakatat imha edilirken, işletmelere de yasal işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 17:53:00 - 2022-02-19 17:56:49
Bunları az kalsın yiyecektik! Verilmiş sadakamız varmış

 

 

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, uygunsuz üretim yapan sakatat işletmelerine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler tarafından onaysız ve ruhsatsız olarak çalışan hayvansal yan ürün işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

Tonlarca sakatata el konuldu

Yapılan denetimlerde, belgesi ve izlenebilirliği olmayan, mevzuata uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ve onay almadan işleme yapan 5 işletmedeki yaklaşık 5.5 ton sakatata el konuldu.

İşletmelere ceza verildi

Görenlerin midesini bulandıran sakatatlar, ekipler tarafından imha edilirken, işlemlere ayrı ayrı yasal işlem uygulandı.

Onaysız ve ruhsatsız çalışan işletmelere yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay