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Medya Bunlarda hiç utanma yok! Siz nasıl bir ahlaksızsınız Allah aşkına
Medya

Bunlarda hiç utanma yok! Siz nasıl bir ahlaksızsınız Allah aşkına

Zafer Şahin, Macaristan’dan destek için gelen ekibin benzin parasının Macarlara ödetildiği, benzin istasyonunda aldıkları su için kendilerinden dolar istendiği gibi rezil bir yalanı utanmadan dolaşıma sokan ahlaksızlara çok sert tepki gösterdi. Söz konusu iftirayı, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi'nin Türkçe bir açıklamayla yalanladığını belirten Şahin, "Umarım utanırlar ve bir daha böyle yalanlarla Türkiye’yi küçük düşürmezler" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 14:50:00 -
Bunlarda hiç utanma yok! Siz nasıl bir ahlaksızsınız Allah aşkına

Zafer Şahin, Macaristan’dan destek için gelen ekibin benzin parasının Macarlara ödetildiği, benzin istasyonunda aldıkları su için kendilerinden dolar istendiği gibi rezil bir yalanı utanmadan dolaşıma sokan ahlaksızlara çok sert tepki gösterdi. Söz konusu iftirayı, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi'nin Türkçe bir açıklamayla yalanladığını belirten Şahin, "Umarım utanırlar ve bir daha böyle yalanlarla Türkiye’yi küçük düşürmezler" ifadelerini kullandı.

Şahin, Milliyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Millet her koşulda devletine, vatanına sahip çıkıyor. Keşke bu hassasiyetin yarısını sosyal medyada ve TV’lerde milleti birbirine düşürmeye çalışan bazı sorumsuzlar da gösterebilse. En son Macaristan’dan destek için gelen ekibin benzin parasının Macarlara ödetildiği, benzin istasyonunda aldıkları su için kendilerinden dolar istendiği gibi rezil bir yalanı utanmadan dolaşıma soktular. İftirayı yalanlayan ve işin aslını anlatan Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi oldu! Hem de Türkçe bir açıklamayla. Umarım utanırlar ve bir daha böyle yalanlarla Türkiye’yi küçük düşürmezler.

Şu zor günlerde kısır tartışmalarla sahada canla başla çalışan yardım ekiplerinin moralini, ahengini bozmaya, milletin canını daha fazla sıkmaya kimsenin hakkı yok. Kim, hangi siyasi tartışmayı yapacaksa yapsın. Ama toprağın altından mucizevi bir şekilde çıkarılan o güzelim, masum çocukların hatırı için biraz beklesin. Hâlâ kurtarılmayı bekleyen canlarımız için şimdilik kaydıyla eleştirilerini askıya alsın. (…)"

 

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