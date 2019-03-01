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Bulgaristan’da Martenitsa geleneği yüzyıllardır sürüyor

Bulgaristan’da baharın gelişini müjdeleyen Baba Marta (Marta Nine) geleneği yüzyıllardır 1 Mart’ta kutlanıyor.

01 Mart 2019 Cuma 11:38
Bulgaristan’da Martenitsa geleneği yüzyıllardır sürüyor

Bulgaristan’da baharın gelişini müjdeleyen Baba Marta (Marta Nine) geleneği yüzyıllardır 1 Mart’ta kutlanıyor. Bulgarlar, leylekleri görene kadar Martenitsa süsü takarak, geleneklerini yaşatıyor.


Bulgaristan’da pagan geleneği olan Baba Marta’nın hazırlıkları günler öncesinden başladı. Ülke genelinde büyük küçük tüm şehir merkezlerinde her sokağın başında kırmızı ve beyaz ipliklerden hazırlanmış Martenitsa (Marteniçka) olarak adlandırılan süsler satılıyor. Martenitsalar, 1 Mart günü önce yakınlara ve arkadaşlara sonra da karşılaşılan tüm tanıdıkların bileklerine ve yakalarına takılıyor. Kırmızı beyaz iplerden oluşan Martenitsalar, sağlık, mutluluk ve kısmet dilekleriyle hediye ediliyor.



Sağlık, bereket, mutluluk sembolü


Türklerin yoğun yaşadığı şehirlerden biri olan Kırcaali merkezinde Martenitsa satan Svetla Sapuncieva yüzlerce yıllık gelenek hakkında açıklamalarda bulundu. Sapuncieva "Bulgaristan’da Martenitsa takmak bir gelenek. Kırmızı ve beyaz ip sağlık, bereket ve ailede mutluluk sembolü anlamı taşıyor" dedi. Turistlerin Martenitsa süslerine ilgi gösterdiğini söyleyen Sapuncieva, "İlk defa leylek görünceye kadarda takılı kalması gerekiyor" diye konuştu.


Martenitsa geleneğini ülkede yaşayan Türkler de sürdürüyor. Birçok Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı, Martenitsaları ilkbaharın sağlık ve bereket getirmesi için takarken çok sayıda Türk de renginden dolayı bu süsleri sevdiğini söylüyor. Martenitsalar, ilk leyleği görene kadar bilek ve yakalarda takılı kalıyor. Leylek görenler ise çıkarıp budanmış ağaçlara asıyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:38
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