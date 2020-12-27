  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bulgaristan'da annesinin kucağında öldürülen Türkan bebek, vefatının 36. yılında İzmir'de anıldı
Aktüel

Bulgaristan'da annesinin kucağında öldürülen Türkan bebek, vefatının 36. yılında İzmir'de anıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 12:52:59 -
Bulgaristan'da annesinin kucağında öldürülen Türkan bebek, vefatının 36. yılında İzmir'de anıldı

İZMİR (AA) - Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 1,5 yaşındaki Türkan Feyzullah için İzmir'de anma töreni düzenlendi.

Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü olan Türkan bebek, ölümünün 36. yılında Bornova'da adını taşıyan parkta annesinin kucağında tasvir edildiği anıtın önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, ülke olarak yapılması gerekenin birlikteliğe sahip çıkmak olduğunu belirterek, "Bu acıyı paylaşmalı, unutmamalı, unutturmamalıyız. Tekrar etmemesi için gereken her şeyi yapmalıyız. Türkan bebeği ve benzeri şekilde katledilen tüm canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkez Başkanı Abdürrahim Nursoy da Türkan bebek ve annesi gibi Türklük uğruna canlarını kaybeden tüm şehitleri saygıyla andıklarını, Bulgaristan'da yaşanan asimilasyonu asla unutmayacaklarını kaydetti.

Ege Balkan Türkleri Federasyonu ve Bornova Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Kocaman ise Büyük Önder Atatürk'ün "Muhacirler kaybedilmiş toprakların milli hatıralarıdır" sözünü hatırlatarak, "Bornova Belediyesi bu anıtı yaparak Atamızın vasiyetini yerine getirdi. Bizim vasiyetimiz de çocuklarımızın yaşanan bu katliamları unutmamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında Ali Babacan'a çağrı: Bu konuda çıkıp konuşacak mısın?
Gündem

Canlı yayında Ali Babacan'a çağrı: Bu konuda çıkıp konuşacak mısın?

Türkiye’nin önemli hukukçularından ve FETÖ ile mücadele konusunda Türk medyasında ilk kez birçok kesin bilgiyi yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi..
Biden'dan Trump'a uyarı: Yıkıcı sonuçları olur, imzala
Dünya

Biden'dan Trump'a uyarı: Yıkıcı sonuçları olur, imzala

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'a Kongre'nin onayladığı yeni tip koronavirüs salgınına yönelik ekonomik destek paket..
Alpay Özalan Yılmaz Özdil'e ağzının payını verdi
Siyaset

Alpay Özalan Yılmaz Özdil'e ağzının payını verdi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 'Cumhuriyet Heykel Partisi' dediği için kendisini hedef alan Yılmaz Özdil'e, 'Senin de boş vaktin ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay