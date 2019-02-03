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Bulaşıklardaki su lekeleri nasıl giderilir? Bulaşık makinesi su lekeleri bırakıyorsa...

Bulaşık makinesi büyük kolaylık. Ancak bulaşık makinesinden çıkan bulaşıklar yeterince istediğimiz temizlikte çıkmazsa yine iş başa düşüyor. Özellikle bardaklarda su lekeleri kaldığında ne yapmalıyız? Bulaşıklardaki su lekeleri nasıl giderilir? Bulaşıklarınızı lekeli bırakıyorsa bir de bunu deneyin.

03 Şubat 2019 Pazar 19:00
Bulaşıklardaki su lekeleri nasıl giderilir? Bulaşık makinesi su lekeleri bırakıyorsa...

Bulaşık makinesi büyük kolaylık. Ancak bulaşık makinesinden çıkan bulaşıklar yeterince istediğimiz temizlikte çıkmazsa yine iş başa düşüyor. Özellikle bardaklarda su lekeleri kaldığında ne yapmalıyız? Bulaşıklardaki su lekeleri nasıl giderilir? Bulaşıklarınızı lekeli bırakıyorsa bir de bunu deneyin.

SORUN NEDİR?

Temiz tabaklarınızı bulaşık makinesinden çıkardığınızda temiz görünmediğini fark edebilirsiniz. Bazı bulaşıklar (özellikle plastik gıda saklama kapları) yıkandıktan sonra üzerinde beyaz beyaz lekeler görürsünüz. Bardaklarınızda sanki iyi yıkanmamış izlenimi veren beyaz bulut gibi bir şey oluşur

ÇÖZÜM İÇİN

Beyaz sirke bu durumda sizin kurtarıcınız olabilir. Bulaşık makinasının üst bölümüne bir kase içinde beyaz sirke koyun. Makinanızı her zamanki gibi çalıştırın.

SONUÇ 

Bulaşık makinası çalışmasını tamamladıktan sonra yıkanan bulaşıklara bir bakın. Tertemiz ve parlak olduğunu göreceksiniz. sert su sebebiyle bulaşıkların üzerinde biriken minerallerin olmadığını fark edeceksiniz. Bu uygulamayı makinanızı her çalıştırdığınızda yapın.

Eğer suyunuz çok sert değilse parlatma bölümüne sirke koyun. Her yıkama sırasında bir miktar sirkeyi serbest bırakacak ve bulaşıklarınızın pırıl pırıl olmasını sağlayacaktır.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 19:00
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