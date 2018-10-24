Bulaşık sabunu ile yapmamanız gereken 5 şey
Mutfakta temizlik ve hijyeni sağlamak için bulaşık sabunu sıkça tercih edilen ürünler arasında. Ancak bulaşık sabunu kullanım alanını doğru seçmek gerekiyor. Peki, bulaşık sabunu nelerde kullanılmamalı?24 Ekim 2018 Çarşamba 17:23
Bulaşık sabunu pek çok evde mutfak tezgahının yanında bulunur. Ev kadınlarının elinin altında bulunan ve mutfakta çok sık kullanılan bulaşık sabunu, bazen yanlış kullanımlardan dolayı zararlı olabiliyor.
DEMİR DÖKME TAVALARI YIKAMAYIN
Demir dökme tavaları bulaşık sabunu yıkamamaya özen gösterin. Çünkü bulaşık sabunu demir dökme tavaların yapısına zarar verir. Ayrıca iyi durumlanmadığında insan sağlığını olumsuz etkiler.
KAHVE MAKİNESİNİ SABUNLA YIKMAYIN
Bulaşık sabunun kullanılmaması gereken yerlerden biri de kahve makinesidir. Zamanla makinenin içinde biriken kahve lekelerini bulaşık sabunu ile temizlemek yerine sadece su ile temizleyin.
ÇAMAŞIR SUYUYLA ASLA KARIŞTIRMAYIN
Mutfakta temizlik yapılırken çamaşır suyu ile bulaşık sabunu karıştırılmamalıdır. Çünkü bu iki temizlik ürünü karıştırıldığında zehirli olabilirler.
BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMAYIN
Eğer bulaşık makinesine tabletiniz bittiyse sakın bunun yerine sıvı bulaşık sabunu kullanmayı tercih etmeyin. Bulaşık sabunu makineye zarar verir, bulaşık makinesinde yıkanacak olan bulaşıklar için uygun değildir.
ELİNİZİ VE YÜZÜNÜZÜ YIKAMAYIN
Bulaşık sabunu el ve yüz temizliği için kullanılmamalıdır. Çünkü cilt için son derece zararlı etkileri bulunmaktadır.
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