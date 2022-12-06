Bulaşık makinesinde matlaşan bardaklar için diş macunu! Buğulu, puslu camlar için güvenin bunu yapın

Bulaşık makinesinde koyduğunuz cam eşyalarınız zaman içinde matlaşır. Bunun birkaç nedeni vardır: Su, deterjan ya da bulaşık makinenizin markası… Sebebi ne olursa olsun bu mat görüntü insanın canını sıkar.

MATLAŞAN BARDAKLAR İÇİN DİŞ MACUNU

Eğer bardağınız makineden mat bir şekilde çıktıysa, bu sorundan da bardağı diş macunu ile ovalayarak kurtulabilirsiniz. Diş Macunu: Bardakların içine ve dışına sürdüğünüz beyaz klasik diş macunu puslanan bardaklarınızı anında ışıl ışıl yapacaktır. Diş macununu hiç kullanılmamış bir diş fırçası yardımı ile sürüp ovalarsanız daha iyi ve hızlı sonuç alabilirsiniz.

Günlük olarak kullandığınız jel olmayan diş macununu, eski bir diş fırçasına sıkın.Fırçayı biraz ıslatarak bardağı ovun. Ve ılık su ile yıkayın. İşte sonuç, neredeyse ilk günkü gibi

MATLAŞMAMASI İÇİN SİRKE

Işıl ışıl bardaklardan su içmek istiyorsanız öncelikle bardakların matlaşmasını önlemelisiniz. Bunun için bulaşık makinesinin parlatıcı gözüne bir miktar sirke eklemeniz yeterli.

DAMLA ŞEKLİNDE LEKELER

Bardaklar makineden üzerinde damla şeklinde lekelerle çıkıyorsa bunun sebebi suyun kireçli olmasıdır. Bardakları sirkeli suda bekleterek bu sorundan kurtulabilirsiniz. Tabii makinenizin gözünü sirke ya da makinenin tuzunu eklemeyi de unutmayın.

Buğulu bardaklar nasıl temizlenir?

Geniş bir kaba sıcak su ve bir miktar da elma sirkesi koyun. Matlaşan bardakları da su ve sirke karışımının içerisine koyup bir süre bekletin. Bardaklarınızın üzerindeki lekeler ve matlık kaybolunca güzelce durulayın. Matlaşan bardaklarınızı karbonat yardımıyla da parlatabilirsiniz.

Geniş bir kaba sıcak su ve bir miktar da elma sirkesi koyun. Matlaşan bardakları da su ve sirke karışımının içerisine koyup bir süre bekletin. Bardaklarınızın üzerindeki lekeler ve matlık kaybolunca güzelce durulayın. Matlaşan bardaklarınızı karbonat yardımıyla da parlatabilirsiniz.

Limon tuzu ile bardak temizleme

1 su bardağı suyun içinde 2 çorba kaşığı limon tuzu eritilir. Bu karışım lekenin üstüne sünger yardımı ile uygulanır. Hatta bulaşık fırçaları ile leğen içinde ya da sünger ile leğen içinde ovalayabilirsiniz. İşlem direk olarak bardaktaki lekenin üzerine uygulandığında leke çıkar.

Bulaşık makinesinde bardaklar neden matlaşır?

Bardak birden fazla nedenden dolayı bu hale gelebilir. Özellikle şebeke suyunun aşırı kireçli olması ve düşük kaliteli parlatıcıların kullanımı bardakları kötü hale getirir. Bunun yanı sıra deterjanlar ve makinenin tuzunun, parlatıcısının bitmesi bardakları bu hale getirebilir.

Bardaklardan söz etmişken camlar için birkaç püf noktası verelim istedik.

Cam temizliği nasıl yapılır? Cam nasıl parlatılır ve temizlenir?

Cam temizliğinde mikrofiber bez ile fazla su alınması gerekmektedir. Camlar sirke, bulaşık deterjanı veya sirke ile temizlenmektedir. Ayrıca cam üzerinde herhangi bir kalıntı var ise cam jiletleri kullanılabilir.

Kapı camı nasıl temizlenir?

İşinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Cam yüzeylerin temizlenmesinde bir kova suyun içine bulaşık deterjanı döküp, sünger ile silebilirsiniz. Cam temizleyici sprey ve bez kullanabilirsiniz. Sünger kullanmak istemezseniz eski, kullanmadığınız çarşaf ya da tişörtleri kullanabilirsiniz