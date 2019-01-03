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Bulaşıcı hastalık zekasını etkiliyor

Bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bölgelerde çocuk zekalarının gelişmediği ortaya çıktı.

03 Ocak 2019 Perşembe 22:36
Bulaşıcı hastalık zekasını etkiliyor


New Mexico Üniversitesi’nden Prof. Christopher Eppig başkanlığında bir ekip tarafından 192 ülkede yapılan araştırmaya göre, IQ’su en yüksek çıkan ülke 108 ile Singapur, bunu 106 ile Güney Kore ve 105 ile Çin ve Japonya izliyor. Her 4 ülkede de bulaşıcı hastalık yok denecek kadar az. En düşük IQ’lu ülke ise 59 ile Yeni Gine ve 64 ile Kamerun. Kamerun ve Yeni Gine bulaşıcı hastalıklar bakımından çok talihsiz... Türkiye’nin IQ’su ise 90.

Daha önce IQ farklılıklarının sebebi coğrafyanın, genetiğin veya iklim şartlarının olduğuna dair teoriler vardı.

Prof. Eppig, yeni doğan bebeklerin enerjilerinin yüzde 87’sini, 5 yaşındaki çocukların ise enerjilerinin yüzde 44’ünü beyin için harcadığını belirterek, bu yaşlarla karşılaşılan bir bulaşıcı hastalığın bu enerjinin neredeyse tamamını alıp götürdüğünü ve bunun da beyni zayıf düşürerek IQ’nun gelişimini engellediğini söyledi.

 

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 22:40
  1. iq
  2. bulaşıcı hastalık

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