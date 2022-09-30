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Aktüel Bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi gören 27 öğrenci taburcu edildi
Aktüel

Bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi gören 27 öğrenci taburcu edildi

Osmaniye'de bulantı ve kusma şikayetiyle dün hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 21:56:00 -
Bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi gören 27 öğrenci taburcu edildi

Osmaniye-Kadirli'de bulantı ve kusma şikayetiyle dün hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Osman Gazi Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden 35'i dün akşam yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerden 8'inin tedavisinin hemen ardından taburcu edildiği olayla ilgili gözetim altında tutulan 27 öğrencinin daha tedavisi tamamlandı.

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