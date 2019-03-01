Bulanık Belediyesinden tiyatro gösterisi
MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen sosyal etkinlikler kapsamında“Elif’in Düşleri” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.01 Mart 2019 Cuma 10:52
MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen sosyal etkinlikler kapsamında“Elif’in Düşleri” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Belediyenin toplantı salonunda düzenlenen tiyatro gösterisine Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan ile eşi Meryem Uzan ve çocuklar katıldı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Uzan, “Sevgili öğrenciler hepinizin yakından tanık olduğu ve TRT ekranlarının vazgeçilmez karakterleri’“Elif’in Düşleri’ ekibini ilçemizde ağırlayıp sizlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduk. Yoğun ders tamponunuzun ardından sizler için organize ettiğimiz tiyatro gösteriminde iyi seyirler diliyor, gelecekte sizleri en yüksek mevkilerde görme temennisinde bulunuyoruz” dedi.
Elif’in Düşleri isimli çocuk oyununu izleyen çocuklar, sevdikleri şarkılara eşlik etti. Elif ve arkadaşlarını yakından görme imkânı bulan çocuklar gönüllerince eğlendi.
Kaymakam ve Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan, oyun gösteriminin ardından ekibe teşekkür plaketi takdim etti.
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