Bugün deprem oldu mu, deprem nerede oldu? En son depremler listesi AFAD, Kandilli

Kandilli Rasathanesi ve AFAD 3 Ağustos 2022 günü meydana gelen son dakika depremleri ile ilgili bilgileri aktarmaya devam ediyor. Hem AFAD hem de Kandilli verilerine göre Antalya’da bir deprem meydana geldi. Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Son dakika AFAD ve Kandilli son depremler listesi 3 Ağustos 2022:

Deprem nerede oldu?

Günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konulardan biri de depremler oldu. Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, saat 13.05'te Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde ve 10.96 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.

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