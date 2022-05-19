Bugün deprem oldu mu? 19 Mayıs 2022 deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Deprem büyüklüğü kaç?
Bugün deprem mi oldu? Türkiye’nin bir deprem kuşağında yer alması nedeniyle neredeyse her gün irli ufaklı depremler meydana gelmekte. Depremle sallanan vatandaşlar bugün nerede deprem oldu? Deprem bugün nerede oldu? Deprem büyüklüğü kaç? Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi nedir, sorgula? sorular internet üzerinden araştırılmakta. İşte 19 Mayıs 2022 Perşembe son depremler listesi.
Akdeniz açıklarında saat 20.21'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Akdeniz açıklarında saat 20.21'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 124.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bir deprem de Ege'de yaşandı. Muğla'nın Datça açıklarında saat 20.21'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.21'de 3.6 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 44.18 km olarak belirtilirken her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı aktarıldı. AFAD son depremler listesi