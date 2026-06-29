Buğrahan Tuncer 2 yıl daha Galatasaray'da!
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Basketbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, iç transferde sessizliğini bozdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 33 yaşındaki deneyimli gard Buğrahan Tuncer ile sözleşme tazeledi. "Buğrahan 2 yıl daha ait olduğu yerde" mesajıyla duyurulan bu kritik hamle, yeni sezon öncesi sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan oluşturdu.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic , 33 yaşındaki deneyimli oyuncu Buğrahan Tuncer'in sözleşmesini uzattı.
Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı'nda Buğrahan Tuncer'in sözleşmesi uzatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten 33 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı renkler sonradan seçilmez. Ruhunda taşırsın. Buğrahan Tuncer 2 yıl daha ait olduğu yerde." ifadelerine yer verildi.
Buğrahan Tuncer, 2023-2024 sezonu başında Galatasaray'a transfer olmuştu.